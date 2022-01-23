"Завдають шкоди відносинам України і ФРН": у МЗС відреагували на заяви прем’єра Баварії

Такі заяви "завдають шкоди двостороннім відносинам та підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії Росії".

Висловлювання голови баварського уряду та керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зедера завдають шкоди двостороннім відносинам України й Німеччини та підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи.

Про це укоментарі LB.ua заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"На тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах і поточній ситуації з безпекою в Україні особливо розчаровують висловлювання голови баварського уряду та керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зедера. Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що саме руйнація єдності у стримуванні Росії – ось чого зараз прагнуть у Москві, щоб і надалі втілювати свої агресивні плани.

"Підігрувати їм у цьому означає загалом підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи", - наголосив Ніколенко.

За його словами, пан Зедер наголошує на важливості постачання російських енергоносіїв до Німеччини, проте газ і доходи компаній не можуть бути важливішими за мир і життя людей.

"Щодо тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів у самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства. Закликаємо пана Зедера реалістично оцінювати ситуацію в Європі, ефективність інструменту санкцій та деструктивні дії Росії", - сказав Ніколенко.

Раніше прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер заступився за Росію. В інтерв’ю виданню faz.net заявив, що Росія – це складний партнер, але не ворог Європи, а питання включення України у НАТО не стоїть зараз у порядку денному.

Нагадаємо, учора виник скандал із ФРН – командувач ВМС заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що Україна не може відповідати критеріям членства в НАТО. Через це, а також через позицію щодо надання озброєння, МЗС України викликало посла Німеччини Анку Фельдгузен. Віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах унаслідок подав у відставку.

Німеччина не тільки відмовляє Києву в поставках зброї, а й блокує експорт Естонією озброєння в Україну. Йдеться про гаубиці Д-30 східнонімецького походження.

На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.