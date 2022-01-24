На засіданні РНБО обговорили втілення закону про основи національного спротиву

На засідання Ради нацбезпеки і оборони 24 січня обговорювали втілення закону про основи національного спротиву, що чинний з січня.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він зазначив, що сили територіальної оборони – це вид ЗСУ, а не добровольчі дружини. Нині відбувається формування першої черги сил тероборони в умовах мирного часу.

"Всі прикордонні області, де є сили тероборони, вже сформовані на 70%, що абсолютно дозволяє виконувати завдання, які ставляться командуванням Збройних сил України", – зазначив Резніков.

Уже готують приміщення для розміщення зброї і техніки.

Добровольчі формування також передбачені, але вони будуть розгортатися за рік за поданням командувача тероборони за рішенням головнокомандувача ЗСУ в малих населених пунктах в разі необхідності. Долучитися зможуть місцеві мешканці з мисливською зброєю.

"Збройні сили готові до виконання завдань, відбувається планова робота. Обговорюються з командуванням тероборони додаткові фінансові потреби. Після цього звернемося до парламенту можлмво з необхідністю внесення змін, якщо будемо розуміти, що ми потребуємо додаткового фінансування", – заявив він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов після сьогоднішнього засідання заявив, що ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового. Данілов підкреслив, що потрібно спокійно аналізувати події, країну ніхто нікому віддавати не збирається.

Голова уряду додав, що загроз функціонуванню національної економіки немає, крім дезінформації та інших чинників, що дестабілізують.