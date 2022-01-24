За чотири місяці роботи ДІАМ опрацювала тисячі документів, – Олексій Чернишов

За чотири місяці роботи Державна інспекція архітектури та містобудування опрацювала тисячі документів, що пов’язані з розбудовою громад.

Зокрема, видала понад 1500 дозволів на початок будівельних робіт, понад 500 сертифікатів про прийняття об’єктів в експлуатацію. Водночас, понад 600 суб’єктам надано вмотивовану відмову у наданні дозволів на початок будівництва та видано майже 700 відмов на отримання сертифікатів через порушення. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, йдеться на сайті Мінрегіону.

"Завдяки цифровізації адмінпослуги у сфері будівництва тепер надаються оперативно та прозоро. Істотно скорочено час очікування відповіді на заявку учасників будівельного ринку, а також час на перевірку об’єкту перед його здачею в експлуатацію. Майже 100% заявок інспектори опрацьовують протягом однієї доби. Ми ж продовжуємо працювати над тим, аби всі процеси були автоматизовані та не потребували участі співробітника інспекції. Відсутність людського фактору –важлива складова боротьби з корупцією, зокрема, та реформи містобудування загалом", – зазначив Олексій Чернишов.

Міністр також наголосив, що нові принципи роботи Державної інспекції архітектури та містобудування забезпечили прогнозованість роботи. Відтак закінчилися безпідставні візити з перевірками на об‘єкти. Інспекція затвердила план державного архітектурно-будівельного контролю на 2022 рік та працює згідно із ним.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов повідомив, що реформа галузі містобудування вийшла на фінішну пряму. Після ухвалення ключових законопроєктів реформи в цілому галузь отримає низку змін, які докорінно змінять підходи систему.