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У Росії Facebook та Instagram визнали екстремістськими організаціями

Рішення про заборону діяльності Meta у Росії набуває чинності негайно.

У Росії Facebook та Instagram визнали екстремістськими організаціями

Тверський суд Москви визнав  діяльність соціальних мереж Instagram і Facebook, що належать американській компанії Meta Platforms, екстремістською і заборонив їхню роботу в Росії. 

Рішення про заборону діяльності Meta у Росії набуває чинності негайно. На цьому раніше наполягала Федеральна служба безпеки РФ, повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Генеральна прокуратура РФ заявила, що "екстремістська інформація загрожує як окремим людям, так і суспільству загалом". Там вважають, що компанія нібито порушує власні правила, "дозволяючи заклики до вбивств російських військових".

Як стверджують юристи, відтепер купівля реклами в Instagram та Facebook може розцінюватися в Росії як фінансування екстремізму.

У рішенні суду зазначається, що заборона не поширюється на месенджер WhatsApp, а "лише за використання сервісів людей карати не будуть".

Однак голова робочої групи Громадської палати РФ із захисту прав користувачів Інтернету Олександр Малькевич наполягає, що месенджер WhatsApp теж має бути заблокований. Депутат стверджує, що в цьому месенджері поширюється безліч брехливої інформації.

На думку депутата Держдуми, журналіста Антона Горелкіна, рішення про заборону Facebook та Instagram у РФ можна скасувати, якщо Meta офіційно визнає порушення та виправить їх.

Раніше компанія Meta дозволила користувачам Facebook та Instagram у деяких країнах закликати до насильства проти російських солдатів на тлі вторгнення РФ в Україну.

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