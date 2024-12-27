НАТО збільшить військову присутність у Балтійському морі

Після серії інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів в Балтійському морі генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс посилить свою присутність у цьому районі.
Про це генсек НАТО повідомив у мережі Х.
Марк Рютте обговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом деталі розслідування стосовно можливої диверсії щодо пошкодження підводних кабелів.
"Я висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", – написав Рютте.
- Влада Фінляндії перевіряє, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, перерізав кабель живлення між Фінляндією та Естонією. Про пошкодження кабелю Estlink 2 стало відомо 25 грудня.