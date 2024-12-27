НАТО збільшить військову присутність у Балтійському морі

Після серії інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів в Балтійському морі генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс посилить свою присутність у цьому районі.

Про це генсек НАТО повідомив у мережі Х.

Марк Рютте обговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом деталі розслідування стосовно можливої диверсії щодо пошкодження підводних кабелів.

"Я висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", – написав Рютте.