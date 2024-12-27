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НАТО збільшить військову присутність у Балтійському морі

Генсек обговорив з президентом Фінляндії розслідування щодо можливої диверсії стосовно підводних кабелів.

НАТО збільшить військову присутність у Балтійському морі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Після серії інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів в Балтійському морі генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс посилить свою присутність у цьому районі.

Про це генсек НАТО повідомив у мережі Х.

Марк Рютте обговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом деталі розслідування стосовно можливої диверсії щодо пошкодження підводних кабелів.

"Я висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", – написав Рютте.

  • Влада Фінляндії перевіряє, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, перерізав кабель живлення між Фінляндією та Естонією. Про пошкодження кабелю  Estlink 2 стало відомо 25 грудня.
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