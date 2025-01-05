На Запоріжжі російський дрон пошкодив енергетичну інфраструктуру

Внаслідок нічної дронової атаки по Запорізькому району пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє поліція Запорізької області
Внаслідок атаки на енергооб'єкт, на щастя, загиблих та поранених немає. Поліцейські також зафіксували влучання ворожих снарядів по житлових будинках мирного населення, також пошкоджені гаражі, господарські будівлі, майно та автотранспорт громадян.
- Російські окупанти завдали 370 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області упродовж минулої доби.