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На Запоріжжі російський дрон пошкодив енергетичну інфраструктуру

Без постраждалих.

На Запоріжжі російський дрон пошкодив енергетичну інфраструктуру
Фото: поліція Запорізької області

Внаслідок нічної дронової атаки по Запорізькому району пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє поліція Запорізької області

Внаслідок атаки на енергооб'єкт, на щастя, загиблих та поранених немає. Поліцейські також зафіксували влучання ворожих снарядів по житлових будинках мирного населення, також пошкоджені гаражі, господарські будівлі, майно та автотранспорт громадян.

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