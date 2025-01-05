За добу російські війська понад 2,7 тисячі разів атакували Донеччину з різних видів зброї

Російські війська минулої доби, 4 січня, завдали 2704 удари по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок. Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення", — повідомив Філашкін.
Також за минулу добу з лінії фронту евакуйовано 131 людину, у тому числі 18 дітей.
- Російська армія змінила свою тактику під час боїв у Донецькій області. Командування окупантів наказує артилеристам ЗС РФ переодягатися в цивільних, а снаряди перевозити не на військовому транспорті.