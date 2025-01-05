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Російська армія знову вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині, троє людей поранені

Також єпонівечено рейсовий автобус, газопровід, лінію електромереж.

Російська армія знову вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині, троє людей поранені
Фото: Нацполіція України

Троє людей отримали поранення унаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. 

Про це інформує Національна поліція України.

Внаслідок російського обстрілу по Нікополю троє мирних жителів отримали поранення – дві жінки та чоловік віком 70 років. 

Також внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження стін, дахів та вікон у приватних будинках, руйнувань зазнали п’ять господарчих будівель, гаражі, паркани, понівечено чотири автомобілі, рейсовий автобус, газопровід, лінію електромереж.

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