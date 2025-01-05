Російська армія знову вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині, троє людей поранені

Троє людей отримали поранення унаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині.

Про це інформує Національна поліція України.

Внаслідок російського обстрілу по Нікополю троє мирних жителів отримали поранення – дві жінки та чоловік віком 70 років.

Також внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження стін, дахів та вікон у приватних будинках, руйнувань зазнали п’ять господарчих будівель, гаражі, паркани, понівечено чотири автомобілі, рейсовий автобус, газопровід, лінію електромереж.