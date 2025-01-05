Вночі росіяни атакували дроном село на Харківщині: троє людей постраждали

Впродовж доби ворог застосовував проти мирного населення КАБ, РСЗВ, FPV-дрони та безпілотники.

У ніч на 5 січня у селі Краснокутськ Богодухівського району Харківщини росіяни атакували мирне населення дроном. Внаслідок падіння БпЛА постраждали троє людей, пошкоджені будинки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Село Краснокутськ, Богодухівський район. 05 січня, 01:45: падіння БПЛА "Герань". Внаслідок вибуху пошкоджені 4 приватні житлові будинки. Серед постраждалих дві жінки 59 та 77 років, чоловік 33 роки. У них гостра реакція на стрес. Допомога надана на місці", — ідеться у повідомленні.

Також, 4 січня унаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" загинув цивільний чоловік у селі Ківшарівка Куп'янського району.

Протягом минулого дня військові РФ продовжили обстрілювати прикордонні та прифронтові райони Харківщини. Ворог застосовував проти цивільного населення КАБ, РСЗВ, FPV-дрони, безпілотники.

У Куп’янську через артобстріл о 07:50 пошкоджено житлові будинки, пізніше від атаки FPV-дрона постраждали лінії електропередач, а БпЛА "Молнія" пошкодив автомобіль і дорожнє покриття.

Також в поліції повідомили, що 4 січня із небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 12 мешканців, зокрема й одну дитину.