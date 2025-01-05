Росіяни атакували 370 разів населені пункти Запорізької області

Російські окупанти завдали 370 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області упродовж минулої доби.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив 4 авіаційні удари по Темирівці та 222 БпЛА різної модифікації атакували Мар'ївку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

7 обстрілів із РСЗВ завдали по території Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки та Новодарівки і 137 артилерійських ударів прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.