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Росіяни атакували 370 разів населені пункти Запорізької області

Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Росіяни атакували 370 разів населені пункти Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Російські окупанти завдали 370 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області упродовж минулої доби.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив 4 авіаційні удари по Темирівці та 222 БпЛА різної модифікації атакували Мар'ївку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

7 обстрілів із РСЗВ завдали по території Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки та Новодарівки і 137 артилерійських ударів прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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