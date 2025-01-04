Внаслідок удару травмовано 10 людей, з них 2 дітей.

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи на місці авіаційного удару, нанесеного ворогом по житловому сектору селища Свеса Шосткинського району Сумщини, передає ДСНС.

До проведення пошукових робіт також залучались кінологічні розрахунки ДСНС. Людей під завалами не виявлено.

В результаті атаки, у п’ятиповерховому житловому будинку зруйновано 15 квартир, також зруйновано 1 приватний житловий будинок.

Вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон в 4-х п’ятиповерхових житлових будинках та 7-ми приватних житлових будинках.

Внаслідок удару травмовано 10 людей, з них 2 дітей.

Всього на місці події працювало 46 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.