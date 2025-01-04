Протягом дня росіяни здійснили 92 обстріли прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 92 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 213 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (52 вибухи), артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (50 вибухів).

Миропільська громада: здійснено удар КАБами (2 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів), обстріл з РСЗВ (23 вибухи).

Путивльська громада: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи).

Новослобідська громада: росіяни атакували FPV-дроном (1 вибух), КАБами (2 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано атаку FPV-дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (10 вибухів). Есманьська громада: здійснено атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська громада: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади. Також був гранатометний обстріл ( 29 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (6 вибухів).

Свеська громада: росіяни вдарили КАБами (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири 5-поверхових житлових будинків. В одному будинку зруйновано під’їзд. Внаслідок удару, попередньо, 10 потерпілих, з них 2 дітей.

Юнаківська громада: здійснено удар КАБом (1 вибух).