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Протягом дня росіяни здійснили 92 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 92 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 92 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 213 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.  

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (52 вибухи), артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (50 вибухів).

Миропільська громада: здійснено удар КАБами (2 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів), обстріл з РСЗВ (23 вибухи). 

Путивльська громада: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи).

Новослобідська громада: росіяни атакували FPV-дроном (1 вибух), КАБами (2 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано атаку FPV-дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (10 вибухів). Есманьська громада: здійснено атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська громада: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади. Також був гранатометний обстріл ( 29 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (6 вибухів).

Свеська громада: росіяни вдарили КАБами (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири 5-поверхових житлових будинків. В одному будинку зруйновано під’їзд. Внаслідок удару, попередньо, 10 потерпілих, з них 2 дітей.

Юнаківська громада: здійснено удар КАБом (1 вибух).

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