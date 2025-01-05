У Запорізькій області аеророзвідники ГУР МО за допомогою FPV-дронів ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Збройних сил РФ та його водія.

Фото: ГУР МО

Про це інформує ГУР МОУ.

"29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України “Кракен” ліквідували начальника штабу батальйону "шторм.осєтія" (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку зс рф) сєрґєя “кама” мєльнікова та його водія", — ідеться у повідомленні.

Розвідники департаменту активних дій ГУР здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово захопленій російськими військами території Запорізької області.

Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка російських загарбників.

"Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ “Патріот”, в якому перебував Мельников. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове", — поінформували в ГУР.

Обох російських загарбників знищили.