Росіяни знову атакували громади Сумщини

Зранку 5 січня росіяни 9 разів атакували Сумщину КАБами, мінометами і РСЗВ. Зафіксовано 35 вибухів.
Про це повідомляє Сумської ОВА.
Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Ямпільська громади.
По населених пунктах Середино-Будської, Ямпільської і Новослобідської громад ворог скидав КАБи.
По ️Хотінській громаді вдарили з РСЗВ (14 вибухів). На територію Краснопільської громади росіяни скинули 9 мін.
- У суботу, 4 січня, російська армія завдала авіаційного удару по житловій багатоповерхівці у Свеській громаді Шосткинського району Сумської області. Унаслідок авіаудару постраждали 10 людей, серед них двоє дітей.