Морський бій. Епоха дронів
Морський бій. Епоха дронів
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
У Росії підірвали командира, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині
У Росії підірвали командира, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
У понеділок офіційний курс гривні до долара оновить історичний рекорд
У понеділок офіційний курс гривні до долара оновить історичний рекорд
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували громади Сумщини

Пошкоджені три приватні будинки.

Росіяни знову атакували громади Сумщини

Зранку 5 січня росіяни 9 разів атакували Сумщину КАБами, мінометами і РСЗВ. Зафіксовано 35 вибухів.

Про це повідомляє Сумської ОВА.

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Ямпільська громади.

По населених пунктах Середино-Будської, Ямпільської і Новослобідської громад ворог скидав КАБи. 

По ️Хотінській громаді вдарили з РСЗВ (14 вибухів). На територію Краснопільської громади росіяни скинули 9 мін.

  • У суботу, 4 січня, російська армія завдала авіаційного удару по житловій багатоповерхівці у Свеській громаді Шосткинського району Сумської області. Унаслідок авіаудару постраждали 10 людей, серед них двоє дітей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies