Росіяни знову атакували громади Сумщини

По ️Хотінській громаді вдарили з РСЗВ (14 вибухів). На територію Краснопільської громади росіяни скинули 9 мін.

По населених пунктах Середино-Будської, Ямпільської і Новослобідської громад ворог скидав КАБи.

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Ямпільська громади.

Про це повідомляє Сумської ОВА.

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