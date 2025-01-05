Росіяни створили реєстр українців на окупованих теріях, які не отримали паспорт РФ

З 5 лютого на тимчасово окупованих територіях запрацює так званий реєстр контрольованих осіб, до якого окупанти вносять українців без паспорта РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Згідно з офіційною преамбулою до реєстру потрапляють іноземці та люди без громадянства, які незаконно перебувають на росії та підлягають висилці. Проте у випадку з ТОТ фактично йдеться про українців без паспорта ворога", — ідеться у повідомленні спротиву.

У разі внесення до такого реєстру, українців можуть депортувати, або вони повинні отримати правову підставу для проживання. Також мешканцям ТОТ без паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом, одружуватися.

"Маємо черговий елемент примусу аби юридично закріпити за українцями статус громадян імперії", додають в ЦНС.