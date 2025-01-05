Зеленський: РФ атакувала Україну понад сотнею дронів у складі яких використано 8755 компонентів іноземного виробництва

РФ продовжує використовувати компоненти іноземного виробництва для виробництва "Шахедів", лише за тиждень ворог застосував проти України понад 630 ударних дронів.

Про це інформує президент Володимир Зеленський.

"Майже щодня ми захищаємо наше небо від російських ракет та дронів. Протягом цієї ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва", — заявляє президент Зеленський.

За інформацією Зеленського, всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, "це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу2.

"Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну", — наголошує президент.

Очільник держави наголошує, що Україна та світ повинні продовжувати посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки ЗСУ.

"Це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає", — додає Зеленський.