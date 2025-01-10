Сьогодні, 10 січня, у Свято-Михайлівському соборі попрощались із загиблим на війні офіцером-морпіхом Андрієм Кузьменком.

Про загибель чоловіка раніше повідомила його дружина – журналістка видання "Новинарня" та телеканалу "Перший" Анастасія Федченко.

“Я називала тебе коханням усього мого життя. І так і є. Мій найкращий друг, захисник, моя опора. Батько нашої дитини. Люблю тебе і завжди любитиму. У якому вимірі ти би не був. Андрія не стало. І мого серця не стало”, – написала Анастасія.

Як повідомляє “Українська правда, засновник "Новинарні" та офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій розповів, що Андрій Кузьменко був частиною редакційної команди.

"Загинув чоловік Настки Федченко Андрій Кузьменко – офіцер-морпіх, її кохання, надія й опора, батько Настиної майбутньої дитини, яка народиться зовсім скоро. Андрій уже також став членом нашої редакційної команди. Воїн Андрій житиме у вашій дитині і в нашій пам'яті", – написав військовослужбовець.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua