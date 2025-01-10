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"АТЕШ" розвідав склад боєприпасів росіян у Запорізькій області

На сладі ворог зберігає великокаліберні боєприпаси.

"АТЕШ" розвідав склад боєприпасів росіян у Запорізькій області
Фото: АТЕШ

Агенти "АТЕШ" виявили склад із боєприпасами окупантів у Запорізькій області, де зберігаються великокаліберні боєприпаси.

Про це партизанський рух інформує у Telegram.

"Агент "АТЕШ" зі складу ЗС РФ побував на складі рашистів, де зберігаються великокаліберні боєприпаси, і зафіксував всю необхідну інформацію. Ми оперативно передали ці дані Силам оборони України", — ідеться у повідомленні.

Партизани додають, що наразі отримали дозвіл на публікацію про цей склад великокаліберної зброї у Запорізькій області, "оскільки це вже не заважає роботі ЗСУ".

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