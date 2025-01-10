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Сили оборони: армія РФ тисне біля Дачного на Курахівському напрямку

Біля Курахівської ТЕС точаться бої.

Сили оборони: армія РФ тисне біля Дачного на Курахівському напрямку
Війна з Росією
Фото: Генштаб

На Курахівському напрямку російська армія прагне витіснити Сили оборони із займаних позицій. Ворог веде наступальні дії біля населеного пункту Дачне. Також тривають бої за Курахівську ТЕС.

Про це в телеефірі заявляє речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Зараз росіяни намагаються атакувати в районі Дачного та вибивати українські сили з Курахового", — повідомляє Трегубов.

За його словами, наразі Сили оборони тримають Курахівську ТЕС і наносять ворогу ураження. 

Щодо ситуації біля Часового Яру, то ворог не зміг просунутися далі, наразі точаться бої. Також це стосується і сусідніх населених пунктів.

  • За минулу добу на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.
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