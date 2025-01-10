Сили оборони: армія РФ тисне біля Дачного на Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку російська армія прагне витіснити Сили оборони із займаних позицій. Ворог веде наступальні дії біля населеного пункту Дачне. Також тривають бої за Курахівську ТЕС.

Про це в телеефірі заявляє речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Зараз росіяни намагаються атакувати в районі Дачного та вибивати українські сили з Курахового", — повідомляє Трегубов.

За його словами, наразі Сили оборони тримають Курахівську ТЕС і наносять ворогу ураження.

Щодо ситуації біля Часового Яру, то ворог не зміг просунутися далі, наразі точаться бої. Також це стосується і сусідніх населених пунктів.