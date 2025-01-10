Росіяни почали використовувати дрони під час обстрілів прикордоння України, — Сили оборони

Російська армія упродовж останньої доби посилила обстріли прикордоння України ударними БпЛА типу "Герань" та "Шахед".

Про це заявляє речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Щодоби ворог не припиняє обстріли прикордоння, прикордонних громад, перш за все. Ми фіксуємо за останню добу знову збільшення активності в обстрілах, але трохи змінюється саме зброя, яку застосовує ворог. Ми не фіксуємо вже керованих авіабомб, але ворог застосовує ударні безпілотні літальні апарати типу "Герань", "Шахед", — повідомляє Мисник.

Зокрема, ворожі війська використовують ствольну артилерію та міномети, якими намагаються вздовж всієї смуги кордону тримати в напрузі місцеве населення та Сили оборони.

"Ми фіксуємо присутність саме військових (російських - ред.) вздовж державного кордону, але якихось ознак створення угруповання на даний час ми не вбачаємо. Ворог постійно продовжує і переміщення особового складу. Швидкі переміщення дозволяє їм на своїй території транспортна інфраструктура: залізничний і автомобільний транспорти, але саме в прикордонні ми дуже ретельно відслідковуємо ситуацію", — додає речник.

Мисник також розповів, що у прикордонні ворог здебільшого застосовує FPV-дрони, а також скиди вибухових пристроїв з безпілотних апаратів. Окрім того, в темну добу більше задіює саме ударні безпілотники типу "Герань" та "Шахед".

Речинк додає, що з прикордонних населених пунктів триває евакуація цивільного населення.