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Bloomberg: Орбан хоче дочекатись інавгурації Трампа, перш ніж вирішити, чи продовжувати санкції ЄС проти Росії

Наступне продовження санкцій має відбутися до кінця січня.

Bloomberg: Орбан хоче дочекатись інавгурації Трампа, перш ніж вирішити, чи продовжувати санкції ЄС проти Росії
Орбан хоче дочекатись інавгурації Трампа, перш ніж вирішити, чи продовжувати санкції ЄС проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії вкотре перебуває під загрозою через позицію угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав лідерам Європейського Союзу, що він хоче дочекатися інавгурації свого союзника Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи продовжувати санкції блоку проти Росії”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що таку заяву Орбан зробив на саміті з лідерами ЄС. 

Євросоюз продовжує санкції проти Росії кожні півроку. Це рішення вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів блоку.

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Наступне продовження санкцій має відбутися до кінця січня, через 11 днів після того, як Трамп має принести присягу.

  • 11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України. Нові обмеження передбачають збільшення кількості осіб та організацій у вже існуючому санкційному списку і спрямовані проти фірм у РФ і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню Росії шляхом обходу експортних обмежень. Також санкції торкнуться тіньового флоту.

  • Цей пакет санкцій ухвалили не з першого разу. Заблокували рішення дві держави через розбіжності щодо продовження терміну, наданого європейським компаніям для виведення інвестицій із Росії.

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