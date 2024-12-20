Bloomberg: Орбан хоче дочекатись інавгурації Трампа, перш ніж вирішити, чи продовжувати санкції ЄС проти Росії

Орбан хоче дочекатись інавгурації Трампа, перш ніж вирішити, чи продовжувати санкції ЄС проти Росії

Продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії вкотре перебуває під загрозою через позицію угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

“Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав лідерам Європейського Союзу, що він хоче дочекатися інавгурації свого союзника Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи продовжувати санкції блоку проти Росії”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таку заяву Орбан зробив на саміті з лідерами ЄС.

Євросоюз продовжує санкції проти Росії кожні півроку. Це рішення вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів блоку.

Наступне продовження санкцій має відбутися до кінця січня, через 11 днів після того, як Трамп має принести присягу.

16 грудня Єврорада ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії.