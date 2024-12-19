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Польський політик, який перебуває у розшуку, сховався в Угорщині

У Польщі Романовського звинувачують у розтраті бюджетних коштів. 

Польський політик, який перебуває у розшуку, сховався в Угорщині
Марчин Романовський
Фото: Tomasz Gzell /PAP

Уряд Угорщини надав притулок польському депутату від "Права і справедливості" Марчину Романовському.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на адвоката Романовського Бартоша Левандовського.

Зазначається, що угорська влада надала польському урядовцю притулок "у зв'язку з діями польського уряду і підпорядкованої йому Національної прокуратури, які порушили його права і свободи".

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У Польщі Романовського звинувачують у розтраті бюджетних коштів. Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт експосадовця.

В свою чергу, Романовський стверджує, що у Польщі він "не може розраховувати на справедливий судовий розгляд” через “політичну заангажованість деяких суддів, які відкрито підтримують нинішнього міністра юстиції".

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