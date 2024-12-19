Польський політик, який перебуває у розшуку, сховався в Угорщині

Уряд Угорщини надав притулок польському депутату від "Права і справедливості" Марчину Романовському.
Про це повідомляє RMF FM з посиланням на адвоката Романовського Бартоша Левандовського.
Зазначається, що угорська влада надала польському урядовцю притулок "у зв'язку з діями польського уряду і підпорядкованої йому Національної прокуратури, які порушили його права і свободи".
У Польщі Романовського звинувачують у розтраті бюджетних коштів. Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт експосадовця.
В свою чергу, Романовський стверджує, що у Польщі він "не може розраховувати на справедливий судовий розгляд” через “політичну заангажованість деяких суддів, які відкрито підтримують нинішнього міністра юстиції".