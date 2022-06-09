​Ворог знову обстріляв сєвєродонецький "Азот", по області – четверо загиблих, – голова ОВА

Про наслідки обстрілів буде повідомлено окремо.

Росіяни продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька, розстрілюючи мирні квартали і об’єкти промисловості Луганщини. В результаті обстрілів в області загинуло четверо людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зокрема, ворог знову обстріляв територію цеху виробництва аміаку на заводі "Азоті".

"8 червня ввечері вони двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню «Азот». Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Про наслідки обстрілів буде повідомлено окремо. Щонайменше чотири загиблих жителів області. Один із них – сєвєродончанин, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня. Ворог відібрав життя й у трьох лисичан – чоловіка і двох жінок", – повідомив Гайдай.

У Лисичанську від артилерійського обстрілу з боку росіян загинула жінка, поранень зазннала її донька.

"Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню 8 червня російською армією обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком", – додав Гайдай.

Аавіаудару окупанти завдали по Тошківці, також провели там невдалий штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Крім того, росіянами завдано ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому.

Також він уточнив, що за останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі.

Нагадаємо, 24 травня російські військові обстріляли підприємство "Азот" у Сєвєродонецьку. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей.