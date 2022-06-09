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Росія вже втратила в Україні 31 700 військових та 1 398 танків

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Росія вже втратила в Україні 31 700 військових та 1 398 танків

Росія вже втратила в Україні 31 700 військових. За минулу добу захисники України знищили 200 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31700 (+200);
  • танків -1398 (+5);
  • бойових броньованих машин - 3438 (+9);
  • артилерійських систем - 711 (+8);
  • РСЗВ - 213 (+0);
  • засоби ППО - 96 (+0);
  • літаків - 212 (+0);
  • гелікоптерів - 178 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);
  • крилаті ракети - 125 (+0);
  • кораблі /катери - 13 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);
  • спеціальна техніка - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, 8 червня Повітряні сили ЗСУ за добу знищили щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки росіян.

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