Росія вже втратила в Україні 31 700 військових та 1 398 танків

Росія вже втратила в Україні 31 700 військових. За минулу добу захисники України знищили 200 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31700 (+200);
- танків -1398 (+5);
- бойових броньованих машин - 3438 (+9);
- артилерійських систем - 711 (+8);
- РСЗВ - 213 (+0);
- засоби ППО - 96 (+0);
- літаків - 212 (+0);
- гелікоптерів - 178 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);
- крилаті ракети - 125 (+0);
- кораблі /катери - 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);
- спеціальна техніка - 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, 8 червня Повітряні сили ЗСУ за добу знищили щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки росіян.