Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка не буде зустрічатися з жодним “хорошим” медійником країни-агресора ні зараз, ні після перемоги.

Про це у своїй заяві, яка є в розпорядженні LB.ua, повідомив директор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Різун.

Він зазначив, що запропонована фондом "Human Right Foundation" зустріч студентів з “осознавшей свою вину” московською пропагандисткою свідчить про те, що “деякі міжнародні організації не відчувають межі між добром і злом, військовою спецоперацією і війною на винищення цілого народу в сучасній Європі”.

Володимир Різун порівняв таку ініціативу із зустріччю з гарним німецьким журналістом у Москві під час звірств гітлерівців у СРСР або ж із проведенням діалогів і дискусій з представниками німецької еліти як рівноправними після перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.

“Москвія знищила себе як інтелектуальний партнер, співрозмовник на віки. Так, серед вовчої зграї знайдеться гарний вовк, але це не відміняє вовчої натури цілої зграї, яка на 80% підтримує свого вожака на ґвалтування дітей, знищення жінок і похилих людей, мародерство, стирання з лиця землі шкіл, лікарень, церков, музеїв”, - підкреслив Різун.

Директор Інституту журналістики запропонував правозахисниці Еммі Карр, директору з гуманітарних питань Фонду з прав людини, співпрацю в поширенні у світі правди про український народ.

Зазначимо, Фонд "Human Right Foundation" звернувся до ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова з проханням посприяти зустрічі студентів Інституту журналістики з Мариною Овсянніковою на тему “Сучасні стандарти журналістики як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах”.

Марина Овсяннікова на початку березня під час нібито прямого ефіру програми "Время" зайшла в студію з плакатом "Ні війні". Відео фрагменту трансляції було опубліковано на YouTube. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що Овсяннікова нині активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про "необхідність" зняття з РФ санкцій.

Пізніше оргкомітет німецької Премії ЗМІ за свободу (Freiheitspreis der Medien) змінив рішення щодо цьогорічних лавреатів. Нагороджувати редакторку російського пропагандистського "Первого канала" Марину Овсяннікову, яка нібито в прямому ефірі влаштувала "протест" проти вторгнення РФ в Україну, німці передумали.