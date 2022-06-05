ГУР оприлюднило список командирів однієї з російських бригад, що воює біля Лиману

Один з підрозділів бригади було затримано при спробі втечі.

Воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30-ї бригади 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ, що діє на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із українськими бійцями. І це попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони “кадирівців” та посилений контроль з боку “особістів” та прикордонників.

"Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску “Шияни” (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України", - зазначають в ГУР.

Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що 4 червня українські захисники знищили більш як 100 окупантів, найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

А бійці Нацгвардії ліквідували у Донецькій області майже весь взвод російських окупантів.