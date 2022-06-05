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Українські військові контролюють половину Сєвєродонецька, - Гайдай

Росіяни продовжують наступ.

Українські військові контролюють половину Сєвєродонецька, - Гайдай

Українські військові повернули контроль над половиною Сєвєродонецька. Про це повідомив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай. 

За його словами, росіяни продовжують наступ на місто і трасу Лисичанськ-Бахмут.

"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони були відкинуті, місто поділене навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян. Усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут", – написав Гайдай у телеграм-каналі.

Нагадаємо, за даними британської розвідки успішні дії українських військових сповільнили оперативний імпульс росіян у Сєвєродонецьку. До того ж, зазначається, Росія вдається до практики використання проксі-утворень, як колись робила у Сирії, залучаючи на Луганщині людей, мобілізованих на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

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