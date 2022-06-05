ЗСУ уповільнили імпульс російських військ у Сєвєродонецьку, - британська розвідка

У цьому регіоні окупанти залучають мобілізованих з "ДНР/ЛНР".

Збройні сили України протягом останньої доби контратакували в Сєвєродонецьку, чинячи опір сконцентрованим російським військам. Таку інформацію 5 червня оприлюднила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Протягом останніх 24 годин українські війська контратакували в Сєвєродонецьку на сході України, за який триває протистояння, ймовірно, уповільнивши операційний імпульс російських військ, раніше напрацьований за допомогою концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності», – повідомляє пресслужба.

За даними розвідки, російські війська залучають у цьому регіоні людей, мобілізованих на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

«Ці війська погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами», – йдеться у висновках.

За спостереженнями британського Міноборони, Росія вже вдавалася до практики використання проксі-утворень у Сирії, де застосовувала в містах корпус V сирійської армії.

«Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, яких зазнають регулярні російські війська», – припускає розвідка.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста.