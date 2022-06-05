Дніпропетровщина зазнала артилерійських обстрілів з боку російських військ

Криворізький район Дніпропетровської області зазнав ворожих артилерійських обстрілів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район. Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді", - повідомив голова ОВА.

За його словами, руйнування житлових будинків у двох селах.

Інформацію щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні ракетних ударів зазнали Київ та Краматорськ. Крім того, ворожі ракети були збиті над Миколаївською та Київською областями. За даними "Енергоатому", російська крилата ракета критично низько над Південноукраїнською АЕС