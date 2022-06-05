Російські війська контролюють східну частину Сєвєродонецька, - Гайдай

Російська армія за підтримки артилерії продовжує штурмові дії у Сєвєродонецьку, контролює східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка. Про це повідомив очільник Луганської ВЦА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в області залишається вкрай важкою.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

“Авіаційні удари вертольотами Ка-52 нанесені в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетного удару із комплексу «Точка-У» завдано по Лисичанську”, - розповів Гайдай.

Фото: /t.me/luhanskaVTSA

Внаслідок обстрілів у своєму помешканні в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні.

“Неймовірними зусиллями, але нам вдалося евакуювати трьох жителів області до іншого регіону. У поточних обставинах навіть такі поодинокі випадки рятування вкрай важливі”, - зазначив Гайдай.

Фото: /t.me/luhanskaVTSA

Відомо про значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську – п’ять, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції. У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об’єднання «Азот». Інформація по іншим населених пунктах ще уточнюється.

Водночас, за даними голови ВЦА, за минулу добу відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу «Орлан-10».

Нагадаємо, раніше українські військові відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька.