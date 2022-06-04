Головне за день. Субота, 4 червня

Втрати противника, прогнози Резнікова, фандрейзинг Зеленського, прапор "Азовсталі" та дзвіночки у Софії Київській. Яким запам’ятається 101-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти під час агресії проти України втратили вже понад 31 тис. своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Про інші бойові втрати противника з 24 лютого по 4 червня – в нашій новині.

За "оптимістичними прогнозами" міністра оборони України Олексія Резнікова, закінчити війну можна ще цього року.

Резніков наголосив, що Кремль мріє "зібрати "їхні" землі". "Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити росію та стримувати у майбутньому", – зазначив очільник українського Міноборони під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

Можливо, комусь прогноз Резнікова здасться не надто оптимістичним, але він краще, ніж необґрунтована ейфорія.

Тим часом Росія накопичує резерви для спроби наступу біля Ізюма, Словʼянська та Барвінкового.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18 годину. Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

Президент Володимир Зеленський виступив на відеопрезентації платформи United24 у Вашингтоні.

Після російських військових в Україні залишаються руїни, випалені міста, цілеспрямовано знищені ракетами університети й пологові будинки. Однак люди повинні мати куди повертатися вже сьогодні.

"Ось чому я ініціював створення спеціальної платформи – United24. Це не просто фандрейзинг. Це одна з можливостей довести Росії, що зло не зможе перемогти", – пояснив Зеленський, розповівши американцям, як вони можуть долучитись до допомоги Україні.

Євросоюз вже розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Російської Федерації, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

"Санкції повинні бути ще жорсткішими - у контексті того газу, який Росія ще може продати, у контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT", - наголосив він.

Унаслідок ворожого обстрілу 4 червня почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври на Донеччині.

"Полумʼя повністю охопило головний храм обителі", – зазначили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП.

За інформацією міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, "окрім монастирської братії та сестер, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, серед яких інваліди, літні люди, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята".

На черговий обстріл Святогірської Лаври відреагував Президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна очікує на логічну та справедливу відповідь від ООН і ЮНЕСКО на запит щодо виключення Росії з цих організацій. Верховна Рада звернулась до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства ще 31 травня.

У результаті обстрілу Миколаєва загинули троє мирних мешканців, ще четверо зазнали поранень.

Під обстріл потрапив Корабельний район.

Утретє за день окупанти вдарили по Сумщині. На території Сумського району пролунали чотири вибухи.

На Донеччині бійці Нацгвардії ліквідували майже весь взвод російських окупантів, знищили ворожу БМП і ще сім одиниць техніки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українська артилерія уразила вогнем скупчення особового складу та техніки російських військ. Ліквідовано 60 окупантів. Про інші втрати ворога – в нашій новині.

Українські розвідники підтримують комунікацію з полоненими захисниками Маріуполя, вивезеними з території Азовсталі на тимчасово окуповані території.

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови тримання, харчування і можливості їхнього визволення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, у Києві, і ми робимо для цього все можливе", – заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Нагадаємо, 30 травня родичі полонених захисників Маріуполя на брифінгу повідомили, що вони не мають звʼязку з бійцями.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов разом із захисниками Маріуполя передали Державний прапор України, що майорів над "Азовсталлю", до Національного музею історії України в Другій світовій війні.

Прапор зберігатиметься в музейній експозиції "Україна – розп’яття".

Міністерство реінтеграції ТОТ оновило перелік територіальних громад, які розташовані в районах проведення воєнних дій або перебувають в оточенні.

Станом на 30 травня до списку увійшли шість нових громад: одна на Миколаївщині (Новобузька) та пʼять на Сумщині: Путивльська, Охтирська, Тростянецька, Хотінська і Зноб-Новгородська.

У захопленому Маріуполі російські загарбники відкрили відділення банку та встановили один банкомат для понад 100 тис. мешканців, які залишаються у місті.

"Нове єдине працююче відділення банку з банкоматом. Покращення життя від росії - знищити цивілізацію та повернути середновіччя. Регрес як запорука міцності нацистського режиму", - написав у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Петро Андрющенко також повідомив, що російські окупанти привезли до Маріуполя 5 тис. шкільних підручників з російської мови та історії Росії.

"Натомість вивезено всі україномовні підручники, що були в наявності в шкільній бібліотеці", - написав він.

У Софії Київській хвилиною мовчання вшанували пам'ять дітей, які загинули через збройну агресію РФ.

Учасники акції розвісили на деревах дзвіночки, які символізують голоси вбитих маленьких українців.

На конкурс із кращого дизайну марки "Добрий вечір" надійшло понад тисячу робіт.

А останні продажі марки "Корабель ВСЬО" в Україні відбудуться онлайн 10 червня.

У суботу, 4 червня, у Сирецькому парку столиці розпочала 69 сезон руху потягів Київська дитяча залізниця.

Кореспондент LB.ua повідомив, що відкриття сезону Дитячої залізниці відвідали близько 200 киян та гостей міста.

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