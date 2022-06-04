Окупанти привезли до Маріуполя 5 тис. російських підручників

Російські окупанти привезли до Маріуполя 5 тис. шкільних підручників з російської мови та історії Росії.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у Телеграм.

"Окупанти продовжують нищити українську самоідентифікацію дітей в Маріуполі. В освітню школу №4, запуск якої планується найближчим часом, вчора завезено 5 тис. підручників. Російська мова, російська література, російська історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи. Натомість вивезено всі україномовні підручники, що були в наявності в шкільній бібліотеці", - написав Андрющенко.

За його словами, кількість підручників перевищує кількість дітей шкільного віку, що наразі залишаються в Маріуполі.

Нагадаємо, що після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами будинків Маріуполя окупанти почали зносити будівлі без розбору завалів.

Також у Маріуполі російські окупанти і місцеві колаборанти на нараді ухвалили рішення про необхідність посилення режиму фільтрації.