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Окупанти привезли до Маріуполя 5 тис. російських підручників

Із шкіл вивозять всі україномовні підручники.

Окупанти привезли до Маріуполя 5 тис. російських підручників
Школа у Маріуполі, яку відкрили окупанти
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

Російські окупанти привезли до Маріуполя 5 тис. шкільних підручників з російської мови та історії Росії.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у Телеграм. 

"Окупанти продовжують нищити українську самоідентифікацію дітей в Маріуполі. В освітню школу №4, запуск якої планується найближчим часом, вчора завезено 5 тис. підручників. Російська мова, російська література, російська історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи. Натомість вивезено всі україномовні підручники, що були в наявності в шкільній бібліотеці", - написав Андрющенко.

За його словами, кількість підручників перевищує кількість дітей шкільного віку, що наразі залишаються в Маріуполі.

Нагадаємо, що після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами будинків Маріуполя окупанти почали зносити будівлі без розбору завалів.

Також у Маріуполі російські окупанти і місцеві колаборанти на нараді ухвалили рішення про необхідність посилення режиму фільтрації.

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