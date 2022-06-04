До Бородянського інтернату повернулися евакуйовані до Житомирщини підопічні

На початку березня заклад захопили кадировці.

До Бородянського інтернату повернулися підопічні, яких було евакуйовано до Житомирської області.

Про це повідомили в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

"Вдячні керівництву інтернату за цілодобову роботу та постійний зв’язок із пацієнтами", – зазначили в ОВА.

Там додали, що наступними повернуться люди, які були евакуйовані до Рівненської, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

У Бородянці розміщено психоневрологічний інтернат. У березні його захопили кадировці. Вороги влаштували там пункт дислокації та вели звідти артилерійський вогонь. Підопічних та персонал при цьому тримали в заручниках і прикривалися ними під час обстрілів.

5 березня людей з інтернату звільнили українські військові.