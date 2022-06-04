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До Бородянського інтернату повернулися евакуйовані до Житомирщини підопічні

На початку березня заклад захопили кадировці. 

До Бородянського інтернату повернулися евакуйовані до Житомирщини підопічні
Фото: Київська ОВА

До Бородянського інтернату повернулися підопічні, яких було евакуйовано до Житомирської області.

Про це повідомили в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

"Вдячні керівництву інтернату за цілодобову роботу та постійний зв’язок із пацієнтами", – зазначили в ОВА.

Там додали, що наступними повернуться люди, які були евакуйовані до Рівненської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. 

У Бородянці розміщено психоневрологічний інтернат. У березні його захопили кадировці. Вороги влаштували там пункт дислокації та вели звідти артилерійський вогонь. Підопічних та персонал при цьому тримали в заручниках і прикривалися ними під час обстрілів. 

5 березня людей з інтернату звільнили українські військові. 

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