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Прапор України, що майорів над Азовсталлю, передали до музею

Прапор вивезли з Маріуполя разом із пораненими воїнами.

Прапор України, що майорів над Азовсталлю, передали до музею
Фото: ГУР МО

Начальник ГУР МО Кирило Буданов разом із захисниками Маріуполя передали до Національного музею історії України в Другій світовій війні Державний прапор України, що майорів над "Азовсталлю".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Прапор зберігатиметься в музейній експозиції "Україна – розп’яття".

Прапор, що майорів над "Азовсталлю", вивезли з Маріуполя разом з пораненими воїнами. На заході в музеї були й дружини оборонців Маріуполя – тих, хто дотепер у полоні.

Фото: ГУР МО

Нагадаємо, що захисника Маріуполя, фотографа полку Азов Дмитра “Ореста” Козацького, нагородили спеціальною польською премією Grand Press Photo 2022. Він отримав її за серію світлин з Азовсталі.

А восьмирічний хлопчик Єгор з Маріуполя, який вів щоденник про жахи оточення і окупації міста росіянами, зумів з родиною вирватись до Запоріжжя.

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