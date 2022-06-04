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Росіяни втратили в Україні понад 31 тис. військових

Найбільших втрат ворог зазнав на Запорізькому напрямку. 

Росіяни втратили в Україні понад 31 тис. військових

Російські окупанти під час агресії проти України втратили вже понад 31 тис. своїх військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31050 (+100) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1376 (+9) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 3379 (+13) од, 
  • артилерійських систем – 680 (+5) од, 
  • РСЗВ - 207 (+0) од, 
  • засоби ППО - 95 (+0) од,
  • літаків – 210 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 175 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5),
  • крилаті ракети - 122 (+1),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2337 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 52 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку. 

Нагадаємо, що військовослужбовці Національної гвардії України у Сєвєродонецьку підбили ворожий танк.

А 3 червня бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога.

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