Росіяни втратили в Україні понад 31 тис. військових

Російські окупанти під час агресії проти України втратили вже понад 31 тис. своїх військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31050 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1376 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3379 (+13) од,
- артилерійських систем – 680 (+5) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засоби ППО - 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5),
- крилаті ракети - 122 (+1),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2337 (+8) од,
- спеціальна техніка - 52 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, що військовослужбовці Національної гвардії України у Сєвєродонецьку підбили ворожий танк.
А 3 червня бійці угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога.