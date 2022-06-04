На початку вторгнення Росії окупанти заходили на північ країни величезними колонами та зовсім не готувались до бою. Тепер же вони змінили тактику.

Про це розповів бригадний генерал, герой України, командир ОТУ "Північ" Дмитро Красильников, інформує у Facebook Головнокомандувач ЗСУ.

Через таку стратегію загарбники й отримали жорстку відповідь у лютому – березні. Зараз росіяни не вишиковуються довжелезними колонами. Командир зазначив, що вони намагаються діяти ротними й взводними групами з різних напрямків. Переважно, по польових дорогах або й зовсім не по дорогах.

"Тобто тактику вони змінили", – констатував Красильников.

Також він розповів, що бої вони вели й з найманцями з окупованих територій Донбасу. При цьому деколи їм було важче протистояти, ніж підрозділам регулярних сил Росії. За словами Красильникова, російські загарбники мають мотивацію. Вони вважають себе навіть не другою, а першою армією світу. Однак бойовики з окупованих територій чіткіше розуміли серйозність ЗСУ, тому готувались ретельно.

Зазначимо, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України бригадному генералу Дмитру Красильникову, під командуванням якого захисники Луганщини декілька діб мужньо відбивали ворожі атаки і не допустили наступу російських окупаційних військ на Харків з боку Луганської області.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, російська активність у повітрі над Донбасом залишається високою, ворожа авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.