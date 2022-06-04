У Маріуполі окупанти зносять будинки з тілами загиблих, знищуючи докази вбивства цивільних

Учора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами будинків Маріуполя окупанти почали зносити будівлі без розбору завалів.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Перші будинки по проспекту Єдності 56-60 за посиленою охороною з залученням “державних волонтерів” знесено. Росіяни нищать докази не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розтрощених будинках", – йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенко, данні про нові тіла загиблих неможливо отримати тому, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні.

"Нелюдське поводження навіть із загиблими набрало нечуваних обертів", – наголосив він.

Нагадаємо, 1 травня в Маріуполі для пропаганди від Russia Today окупанти розстріляли з танка будинок. Учора під завалами знищеного будинку дістали шість тіл цивільних: жінки та п'ятьох чоловіків. Тіла загиблих відвезли до братської могили у Виноградному.