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Російська крилата ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС

В "Енергоатомі" наголосили, що це черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. 

Російська крилата ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС
Південноукраїнська АЕС (ілюстративне фото)
Фото: atom.org

Вранці 5 червня, близько 5:30, російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. 

Це черговий акт ядерного тероризму, заявили в Telegram "Енергоатома"

"Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні з ранку пролунали вибухи. Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", – наголосили в НАЕК. 

Нагадаємо, що сьогодні зранку російські війська завдали ракетних ударів по обʼєктах інфраструктури в Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Жертв немає, але постраждала одна людина. Її госпіталізували. 

Одну ракету сили ППО збили над Київської областю, в Обухівському районі.

Також дві ракети збили над Миколаївською областю. 

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