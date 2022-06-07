​Польща і Україна підписали контракт на постачання зброї на 630 млн доларів

Частину цих коштів Україна отримала від ЄС, частину направить з власного бюджету.

Польща підписала з Україною найбільший для свого оборонно-промислового комплексу контракт за останні тридцять років.

Про це повідомляє сайт парламенту Польщі з посиланням на заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

“Понад 100 днів Україна переживає жорстоку агресію з боку Росії. Польща від самого початку підтримує свого східного сусіда”, – заявив Моравецький.

Зазначається, що частину коштів на купівлю зброї в Польщі Україна отримала від Євросоюзу, частина буде направлена з українського бюджету. Польща витратить гроші від продажу зброї на збагачення свого виробничого потенціалу.

Під час пресконференції на меткомбінаті “Cтальова Воля” (Huta Stalowa Wola) міністр державних активів Польщі Яцек Сасін назвав вартість цього контракту – 2,7 млрд злотих (приблизно 630 млн доларів). Чиновник зазначив, що він є рекордним для Польщі.

“Такого контракту в польському ОПК за останні 30 років не було”, – наголосив Сасін.

Міністр національної оборони країни Маріуш Блащак сказав, що у війні Росії проти України ключову роль відіграє артилерія. Тому Польща робитиме ставку на розвиток артилерії – як ствольної, так і ракетної.

Раніше повідомлялося про те, що Україна та Польща планують створити спільне оборонне підприємство з виготовлення зброї та військової техніки.