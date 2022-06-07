Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень

ЄС послабив санкції проти Росії, забравши згадку про блокування хмарних сервісів.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу у 6-му пакеті санкцій. Потім редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології", - написав Подоляк.

Він зазначив, що жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб Євросоюзу не надходило.

"Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", - підкреслив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, 2 червня посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

Днями Президент України наголосив, що зброя, санкції, політична підтримка - це ті фактори, від яких залежить повна деокупація нашої держави.