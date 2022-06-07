Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Українські військові отримали броньовані машини Pinzgauer від анонімного благодійника
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
ГоловнаСуспільствоПодії

Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень

Із 6 пакету санкцій прибрали інформацію про блокування хмарних технологій РФ.

Подоляк: ЄС послабив санкції проти Росії без жодних пояснень
Фото: Влад Кузніченко

ЄС послабив санкції проти Росії, забравши згадку про блокування хмарних сервісів.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів Євросоюзу у 6-му пакеті санкцій. Потім редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології", - написав Подоляк.

Він зазначив, що жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб Євросоюзу не надходило.

"Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", - підкреслив радник глави ОПУ.

Нагадаємо, 2 червня посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

Днями Президент України наголосив, що зброя, санкції, політична підтримка - це ті фактори, від яких залежить повна деокупація нашої держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також