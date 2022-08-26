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В українському Міноборони заявили, що жоден з понад 20 HIMARS не був знищений росіянами

Натомість окупанти позбулися понад пів сотні складів зі зброєю та боєприпасами.

В українському Міноборони заявили, що жоден з понад 20 HIMARS не був знищений росіянами
Фото: тг канал Андрія Єрмака

Понад 20 HIMARS & M270 & MARS залишаються на озброєнні української армії.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони України у Twitter.

Жодна система не знищена росіянами. "Всі залишаються в строю", – додали в МО.

Натомість окупанти позбулися понад пів сотні складів зі зброєю та боєприпасами.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони оприлюднило відео роботи реактивних систем залпового вогню HIMARS проти російських загарбників.

Раніше очільник міністерства Олексій Резніков заявив, що для стримування російських нападів Україна потребує щонайменше 50 установок HIMARS і M270, а для контрнаступу – 100.

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