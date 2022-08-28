НАТО має намір розширити активність в Арктиці

Арктика набуває все більшого значення для судноплавства на тлі глобального потепління і танення льодів.

Зважаючи на можливі нові загрози з боку Росії НАТО має намір розширити активність в арктичному регіоні.

Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, повідомляє DW.

За його словами, альянс "вже інвестує в морські розвідувальні літаки, щоб отримати чітке уявлення про те, що відбувається на крайній Півночі", і продовжить нарощувати ці зусилля.

Столтенберг вказав, що останнім часом Росія активізувала свою діяльність в цьому багатому ресурсами регіоні.

"Ми бачимо значне посилення російської військової присутності в Арктиці", - відмітив він. За словами глави НАТО, Росія "знову відкриває військові бази радянських часів, розміщує і випробовує там нову сучасну зброю, зокрема, гіперзвукові ракети".

Крім того, все більший інтерес до Арктики проявляє Китай, додав він.

На думку Столтенберга, Арктика має "важливе стратегічне значення" для НАТО. Район Північного полюса є "вирішальною сполучною ланкою між Північною Америкою і Європою", а також одночасно представляє найкоротший маршрут між Північною Америкою і Росією. Крім того, Арктика набуває все більшого значення для судноплавства на тлі глобального потепління і танення льодів, додав він.

Також адміністрація США 26 серпня заявила, що уперше призначить спецпредставника по Арктиці, який буде здійснювати зусилля для поглиблення співпраці в цьому регіоні з союзниками і партнерами.

Нагадаємо, що в березні країни-учасниці Ради Баренцева/Євроарктичного регіону оголосили про зупинення співпраці з Росією через її військове вторгнення в Україну.