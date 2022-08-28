Жертвами повені у Пакистані стали понад тисяча людей

Понад 1 тис. людей загинули в результаті мусонної повені в Пакистані в період з червня.

Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих (NDMA) повідомило, що за останні 24 години загинуло 119 людей, в результаті чого кількість загиблих досягла 1033 людей, інформує Радіо Свобода.

За даними влади, цьогорічна мусонна повінь вплинула на понад 33 мільйони людей – кожного сьомого пакистанця – зруйнувавши або серйозно пошкодивши майже мільйон будинків.

Управління заявило, що понад 800 тисяч гектарів сільськогосподарських культур було знищено, зруйновано 3451 кілометр доріг і розмито 149 мостів.

Зазначимо, що щорічний мусон необхідний для зрошення сільськогосподарських культур та поповнення озер та дамб на Індійському субконтиненті, але щороку він також приносить хвилю руйнувань.

Нагадаємо, що у Пакистані у січні під час снігопаду загинула щонайменше 21 людина. Вони застрягли в своїх авто у снігу.