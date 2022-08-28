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Через війну Путіна британцям доводиться платити більше, - Джонсон закликав підтримати Україну

З кожним місяцем війни позиції Путіна слабшають, у тому числі його спроможність залякувати й шантажувати, вважає прем'єр.

Через війну Путіна британцям доводиться платити більше, - Джонсон закликав підтримати Україну
Фото: скрин відео

Борис Джонсон, який невдовзі передасть посаду очільника британського уряду новому лідеру своєї партії, опублікував колонку, в якій пояснює громадянам причини стрімкого зростання цін на енергоносії та аргументує, що підтримка України й покарання Росії за агресію вартують таких жертв.

Колонка Джонсона вийшла у The Mail+, інформує Європейська правда.

Прем’єр визнає, що наступні місяці будуть для британців дуже непростими, а рахунки за енергоресурси - відверто болючими. 

"Та все ж я перекоанний як ніколи, що ми успішно пройдемо через ці випробування, і Британія вийде з них більш сильною та процвітаючою. Варто пам’ятати, хто стоїть за цим глобальним зростанням цін і що зараз стоїть на кону", - наголошує Джонсон.

Він нагадує, як було скрутно у перші місяці пандемії коронавірусу, але згодом усі порушені ланцюжки постачання поступово налагодилися.

"Ніхто з нас не ставив на рішення Владіміра Путіна - а це було тільки його рішення - розпочати зловмисний, ірраціональний напад на невинну європейську країну. Це варварське вторгнення Путіна "налякало" енергетичні ринки. Це через війну Путіна британським споживачам доводиться платити більше… Боюся, Путін це знає, і йому це подобається. Він хоче, щоб ми пішли на поступки. Він вважає, що м’якотілі європейські політики не знайдуть рішучості боротися і що з приходом зими ми знімемо санкції і приповземо благати про російську нафту й газ. Він вірить, що ми втомимося підтримувати Україну і почнемо штовхати її до угоди з тираном у Кремлі, якою б гидкою не була ця угода. Але це було би цілковитим божевіллям. У цій брутальній боротьбі український народ повинен перемогти - і переможе. Так само і Британія", - пише Джонсон.

Він аргументує, що з кожним місяцем війни позиції Путіна слабшають, у тому числі його спроможність залякувати й шантажувати, а позиція Британії, навпаки, буде посилюватися. 

Він зазначає, що британський уряд допомагатиме громадянам, які у найбільш незахищеній ситуації, сплачувати дорогі рахунки і ці заходи поступово запустять ближчим часом, а також - що Британія вже працює над своєю енергонезалежністю. 

"Ми покладаємо край залежності від російського викопного палива. В червні цього року вперше за десятиліття ми не імпортували з РФ ніякого палива. Британія наростила видобуток власного газу - цього року на 26% порівняно з минулим. З кожним новим парком вітрових електростанцій чи АЕС ми полюємо стратегічну позицію, ми стаємо менш вразливі до коливання світових цін - і до тиску Путіна", - пише прем’єр, додатково розкритикувавши опозиційних лейбористів за небажання розвивати ядерну енергетику.

Нагадаємо, що раніше Джонсон закликав Європу позбавитися залежності від газу Росії.

Британський премʼєр також прибув до України у День Незалежності. Він оголосив про новий пакет оборонної допомоги на понад $63 млн. 

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