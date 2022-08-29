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Заступниця Трюдо Христя Фріланд зазнала словесної атаки в мерії міста

Чоловік кричав на її адресу образи. 

Заступниця Трюдо Христя Фріланд зазнала словесної атаки в мерії міста
Фото: EPA/UPG

Заступниця голови уряду Канади, міністерка фінансів Христя Фріланд зазнала словесної атаки в провінції Альберта. Премʼєр-міністр Джастін Трюдо засудив цей напад і охарактеризував його як надзвичайно тривожне переслідування, пише Reuters.

"Ми бачимо, як дедалі більше людей у суспільному житті та людей, які займають відповідальні посади, особливо жінок, етнічних канадців, представників меншин або інших громадських груп, стають мішенню", – прокоментував Трюдо напад на Фріланд. 

Міністерка підходила до ліфту в мерії Гранд-Прері, коли один чоловік почав на неї кричати: "Якого біса ти робиш в Альберті?". Він назвав її "зрадницею" та іншими образливими словами. Інцидент знімали на відео, і ролик зібрав сотні тисяч переглядів. 

Фріланд народилася в Альберті і минулого тижня завітала до провінції для зустрічей з посадовцями, візитів на підприємства та розмов із робітниками. 

Сама посадовиця після інциденту закликала в твіттер нікого не миритися з погрозами і залякуваннями. Цей випадок – один із багатьох у серії словесних атак на жінок громадського життя Канади, зокрема активісток і журналісток. Канадські журналісти в останні тижні публікують надіслані їм анонімні листи із повідомленнями про погрози зґвалтуваннями, расистськими і мезогінними висловлюваннями. 

Канадське видання CBC зазначає, що харасмент є проблемою для суспільного життя країни вже тривалий час. Деякі з політикинь були змушені ходити з охороною через переслідування. 

А трансгендерна активістка Клара Сорренті була змушена залишити країну через кампанію переслідувань. Невідома особа від імені Сорренті надіслала лист із погрозами, і поліція заарештувала активістку, поки не зʼясувалося, що вона до цього не причетна. 

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