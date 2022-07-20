Через лісову пожежу біля Афін евакуювали девʼять районів

У гірському районі Пентелі неподалік Афін через лісову пожежу, що розповсюдилась ураганним вітром, евакуювали щонайменше девʼять районів та лікарню. Про це пише Reuters із посиланням на місцеві екстрені служби.

Вогонь розгорівся приблизно у 27 км від центру Афін. Інформації про постраждалих немає.

Для боротьби з пожежею залучити близько 500 пожежників та 120 спеціалізованих машин і авіацію.

"Це була важка ніч", – сказав офіційний представник пожежної охорони Янніс Артоопіос.

Він додав, що швидкість вітру подекуди перевищувала 80 км на годину. Через це вогонь постійно змінював напрямок, що ще більше ускладнювало боротьбу з ним.

Торік лісові пожежі знищили близько 121 000 га лісів і чагарників в різних частинах Греції, оскільки країна пережила найбільшу за 30 років спеку.

Нагадаємо, аномальна спека в липні охопила, зокрема, Іспанію, Францію, Португалію і Нідерланди. Є загиблі: як від пожеж, так і від погіршення здоровʼя внаслідок високої температури.

Науковці вважають, що до такого підвищення температуру призвели загальні кліматичні зміни.