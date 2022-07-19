Активісти національних рухів РФ вийдуть на мітинги по всьому світу

Завтра, 20 липня, о 18:00 (GMT+3) відбудеться ZOOM прес-конференція учасників Ліги Вільних Націй (ЛВН).

Про це повідомляють організатори заходу.

Ліга Вільних Націй – суспільно-політична платформа, що об’єднує національні рухи башкир, бурятів, інгерманландців, козаків, калмиків, татар та ерзян.

Під час прес-конференції активісти та громадські діячі, що виступають за деколонізацію Російської Федерації, розкажуть про найближчі кроки, які будуть запроваджені Лігою в рамках проведення Тижня поневолених народів.

Зокрема, про підготовку до проведення серії мітингів в різних країнах світу, які пройдуть під гаслом "Freedom for captive nations!".

На прес-конференції будуть присутні представники від національних рухів: башкирського, бурятського, інгерманландського, козачого, калмицького, татарського та ерзянського.

Нагадаємо, представники Ліги вільних націй закликали президента США Джо Байдена допомогти відділитися від Росії.