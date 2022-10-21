ООН повідомила про 6 322 загиблих цивільних у війні з Росією

Станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 6 322 загиблих та 9 634 поранених під час війни з РФ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заступницю Генсекретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Вона додала, що загинули щонайменше 397 дітей.

Дікарло наголосила, що фактичні цифри жертв, імовірно, значно вищі.

Також Дікарло висловила занепокоєння тим, що в останні дні РФ здійснила низку нападів на населені пункти по всій Україні.

Заступниця Генсека ООН зауважила, що з 10 по 18 жовтня внаслідок ракетних обстрілів та застосування безпілотників загинуло щонайменше 38 цивільних осіб та 117 отримали поранення.

Крім того, серйозну стурбованість викликає руйнування критично важливої енергетичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження енергетичних об'єктів мільйони цивільних осіб можуть потрапити в умови, небезпечні для життя.

Дікарло наголосила, що у звіті Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні вказано - “є реальні підстави для висновку про те, що в Україні були скоєні воєнні злочини та порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права”.

Як вона додала, критично важливо, щоб ініціатива з експорту українського зерна продовжувала діяти й надалі, після 22 листопада, коли збігає термін її дії.

Також Дікарло нагадала, що Генеральна Асамблея визначила російські псевдореферендуми на окупованих територіях як такі, що не мають жодної юридичної сили й не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України.

Нагадаємо, представники Росії в спільному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі зривають поставки українського зерна. Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання по постачанню української агропродукції.