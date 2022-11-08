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У Високопіллі зруйновано майже 70% інфраструктури, - Янушевич

Зараз у громаді залишилось близько 20% населення.

У Високопіллі зруйновано майже 70% інфраструктури, - Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич

У Високопіллі Херсонської області зруйновано майже 70% інфраструктури. Окупанти нищили домівки, магазини, аптеки, гуртожиток, млин, елеватор.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“У селищній раді вороги облаштували штаб, зруйнували місцевий медзаклад, ракетними та мінометними обстрілами значно пошкодили школу та дитсадок”, - зазначив Янушевич. 

Він наголосив, що до 24 лютого у Високопільській громаді проживали, працювали і навчались 11 тис. людей, нині залишається близько 2 тис. 

Відповідні структури працюють над відновленням комунікацій, щоб встигнути провести роботи до холодів. Крім того, від міжнародних партнерів населення отримує необхідну гуманітарну допомогу та будівельні матеріали для відновлення пошкодженого житла.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бериславі російські військові підірвали високовольтні лінії електропередач. Було зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній.

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