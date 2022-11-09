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Окупанти підривають мости на правобережжі Херсонщини

Росіяни намагаються загальмувати наступ Збройних сил України. 

Окупанти підривають мости на правобережжі Херсонщини
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань
Фото: Анна Стешенко

Російські військові підривають всі мости на правобережжі Херсонської області

Про це повідомив у медіацентрі Україна-Укрінформ депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Окупанти підірвали не лише Дар’ївський і Тягинський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки у бік Херсона через канал, підірвали міст у Новокаїрах, підірвали міст у Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини", – розповів Хлань. 

На його думку, в такий спосіб росіяни готують собі відхід і намагаються пригальмувати натиск ЗСУ. Хлань також додав, що російські військові посилилися у селах Козацьке і Веселе – на підступах до Каховської ГЕС. Також з’явилася інформація, що загарбники посилили фортифікаційні споруди у Наддніпрянському – це поворот з Бериславської траси на Снігурівку. На думку Сергія Хланя, загарбники роблять це для того, щоб забезпечити відхід своїх частин з лінії фронту.

"Тобто, можна казати, що під натиском наших Збройних сил окупанти готуються і роблять все можливе, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту", – зазначив Хлань.

Нагадаємо, у Високопіллі Херсонської області зруйновано майже 70% інфраструктури. Окупанти нищили домівки, магазини, аптеки, гуртожиток, млин, елеватор.

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